Jogos da reta final do Campeonato Carioca vão começar após as 18h devido à onda de calor

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro decidiu que os jogos da reta final do Campeonato Carioca só vão começar depois das 18h. A medida foi tomada por causa da onda de calor, que atinge o estado, com temperaturas superando os 40ºC. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, sete das dez cidades mais quentes do país nesta terça (18) são do Rio de Janeiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!