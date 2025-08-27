Jornal da Record tem acesso a pedido de socorro de família desaparecida em alto mar, em São Paulo

O Jornal da Record teve acesso ao pedido de socorro de uma família que está desaparecida em alto mar, no litoral de São Paulo. A Marinha e a Aeronáutica fazem buscas para localizar um homem e os pais dele. A embarcação pode ter naufragado a cerca de 25 quilômetros da costa em Itanhaém, no litoral sul. A Marinha e a Força Aérea fazem buscas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!