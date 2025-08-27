Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Jornal da Record tem acesso a pedido de socorro de família desaparecida em alto mar, em São Paulo

A Marinha e a Aeronáutica fazem buscas para localizar um homem e os pais dele

JR na TV|Do R7

O Jornal da Record teve acesso ao pedido de socorro de uma família que está desaparecida em alto mar, no litoral de São Paulo. A Marinha e a Aeronáutica fazem buscas para localizar um homem e os pais dele. A embarcação pode ter naufragado a cerca de 25 quilômetros da costa em Itanhaém, no litoral sul. A Marinha e a Força Aérea fazem buscas.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Litoral
  • Marinha
  • Paulista
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • São Paulo (time)
  • Sul

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.