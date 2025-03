Jovem de 24 anos é preso suspeito de planejar ataque terrorista na sede da PF em SP

Um jovem de 24 anos foi preso com armas e explosivos em uma casa na zona leste da capital paulista. Ele disse aos policiais que pretendia realizar um ataque terrorista contra a sede da Polícia Federal em São Paulo. No quarto do suspeito, os agentes encontraram uma granada, armas, dardos e munições. Um caderno com anotações de ameaças a agentes públicos também foi apreendido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!