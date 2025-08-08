Logo R7.com
JR 24H

JR Dinheiro: 35% das pessoas com dívidas em atraso não fazem controle financeiro, aponta pesquisa

O primeiro passo para sair da inadimplência e não voltar a se endividar é ter um bom planejamento

JR na TV|Do R7

Uma pesquisa aponta que 35% das pessoas com dívidas em atraso não fazem nenhum tipo de controle financeiro. O primeiro passo para sair da inadimplência e não voltar a se endividar é ter um bom planejamento. A falta de controle financeiro das pessoas é causada por falta de interesse, e a instabilidade de renda.

