JR Dinheiro: 35% das pessoas com dívidas em atraso não fazem controle financeiro, aponta pesquisa

Uma pesquisa aponta que 35% das pessoas com dívidas em atraso não fazem nenhum tipo de controle financeiro. O primeiro passo para sair da inadimplência e não voltar a se endividar é ter um bom planejamento. A falta de controle financeiro das pessoas é causada por falta de interesse, e a instabilidade de renda.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!