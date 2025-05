JR Dinheiro: Atendimento presencial do INSS será voltado para vítimas e beneficiários com dúvidas

Agências dos Correios vão atender as vítimas de fraude no INSS. O atendimento será tanto para quem já sabe que foi vítima, quanto para quem ainda tem dúvidas. A comunicação pelo aplicativo Meu INSS e pelo telefone 135 continua. Por isso, a orientação é que quem tem acesso a esses canais não recorra aos correios. O atendimento presencial é focado nos aposentados e pensionistas que não têm familiaridade com a internet. O atendimento presencial será feito exclusivamente nos correios, ou seja, as agências do próprio INSS não farão atendimentos presenciais. Lembrando que o INSS também não faz contato telefônico com os beneficiários e nem por mensagens ou e-mail.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!