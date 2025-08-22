JR Dinheiro: empréstimos são a segunda maior causa de inadimplência no Brasil, revela levantamento

Um levantamento revela que depois do cartão de crédito, os empréstimos são a maior causa de inadimplência no Brasil. O pagamento de juros e encargos financeiros já está entre as três maiores despesas do orçamento familiar do brasileiro. A maior delas é a alimentação, que consome cerca de 20% da renda. Depois vem a moradia, que varia de 15% a 17% e os juros, que chegam a consumir até 10% da renda mais do que os gastos com transporte e saúde. Os dois principais gastos são: cobrir despesas básicas, como alimentação e moradia e em seguida vêm as próprias dívidas, ou seja, a contratação de um novo empréstimo para pagar o anterior ou dívidas já existentes. Em muitos casos, o devedor busca apenas baixar o valor da parcela, sem prestar atenção às taxas de juros, o que pode elevar a dívida ainda mais.



