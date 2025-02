JR Dinheiro: Golpe dos boletos falsos ainda é um dos mais comuns no Brasil

Um a cada quatro brasileiros já perdeu dinheiro em fraudes financeiras. Uma das mais comuns é o envio de boletos falsos. Mesmo com o Pix, o boleto bancário ainda é amplamente usado, principalmente para o pagamento de despesas constantes, como mensalidades e contas de serviços públicos. Veja as dicas para verificar a autenticidade do documento.



