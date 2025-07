JR Dinheiro: Notícia falsa tem circulado nas redes sociais sobre indenização para usuários do pix

Uma notícia falsa tem circulado nas redes sociais sobre uma suposta indenização do Banco Central para usuários do pix. Os golpistas confundem muita gente usando trechos de notícias reais para criar anúncios falsos. A mensagem mentirosa anuncia que o Banco Central vai pagar uma indenização de até R$ 10 mil para usuários do pix que tiveram dados vazados em uma suposta falha do sistema. A propaganda falsa diz que as pessoas que fizeram pix nos últimos cinco anos têm direito a uma indenização.



