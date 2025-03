JR Dinheiro: prazo para a entrega do Imposto de Renda 2025 está mais curto

A Receita Federal divulgou as regras do Imposto de Renda 2025. A entrega da declaração vai de 17 de março até 30 de maio. Quem recebeu, no ano passado, mais de R$ 33.888,00, precisa fazer a declaração. Isso inclui salário, décimo terceiro, férias, bônus e comissões, ou ainda aposentadoria, pensões e aluguéis que, somados, precisam ultrapassar esse valor. O documento para preenchimento já está disponível e pode ser baixado no computador e no celular, pelo aplicativo Imposto de Renda 2025. A declaração pré-preenchida vai ser liberada pela Receita Federal a partir de primeiro de abril.



