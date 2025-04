JR Dinheiro: Saiba o que muda com a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida

O programa Minha Casa Minha Vida criou uma faixa para a classe média, que atenderá famílias com renda mensal de até R$ 12 mil. Com isso, a faixa 1 passará a atender famílias com renda de até R$ 2.850 mensais para compra de imóveis que custem até R$ 190 mil. A faixa 2 é para renda mensal de até R$ 4.700 e imóveis que custem até R$ 264 mil. Já a faixa 3 é para renda de até R$ 8.600 e imóveis que valem até R$ 350 mil. Já a nova faixa 4 é para renda de até R$ 12 mil e imóveis de até meio milhão de reais. Os prazos de financiamento variam de 120 a 420 meses.



