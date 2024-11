JR Dinheiro: Saiba quais são os novos percentuais do financiamento imobiliário

A Caixa Econômica Federal deve mudar as regras do financiamento da casa própria ainda este mês. A mudança principal é o percentual que pode ser financiado e as alterações devem ser anunciadas já na próxima segunda-feira (21). As novas regras mantêm os dois tipos de crédito imobiliário: o sistema de amortização constante, o SAC, e a tabela Price, mas os percentuais mudam: o SAC, que financiava até 80% do valor do imóvel, vai passar a financiar 70%, e a tabela Price, que financiava até 70%, cai para 50%. Isso faz com que o valor da entrada aumente.