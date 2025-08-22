Julgamento de Carla Zambelli termina nesta sexta-feira (22) no STF

O julgamento da deputada licenciada Carla Zambelli termina nesta sexta-feira (22) no Supremo Tribunal Federal. Ela é acusada de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Na véspera do segundo turno da eleição de 2022, Zambelli perseguiu armada um homem em São Paulo. Até agora, foram dois votos pela absolvição e oito pela condenação a cinco anos de prisão e à perda do mandato. Só falta o voto do presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso.



