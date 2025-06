Juliana Marins: autoridades da Indonésia entregam laudo da autópsia à família da brasileira

O laudo oficial da autópsia realizada no corpo da brasileira Juliana Marins, que morreu em uma trilha na Indonésia, foi entregue à família neste sábado (28). O transporte ao Brasil e as últimas homenagens à jovem devem acontecer nos próximos dias. As equipes de resgate da Indonésia foram acionadas para socorrer um turista da Malásia que caiu na mesma trilha do Monte Rinjani.



