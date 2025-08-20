Justiça condena duas influenciadoras a 12 anos de prisão por racismo contra duas crianças

A Justiça condenou as influenciadoras que deram banana e macaco de pelúcia a crianças negras a 12 anos de prisão. Elas foram responsabilizadas pelos vídeos divulgados nas redes sociais. A conduta das criadoras de conteúdo foi classificada como "racismo recreativo". A juíza do caso também afirmou que o crime - ao ser divulgado nas redes sociais - ampliou os efeitos da discriminação e ganhou contornos de "verdadeira monstruosidade". Em 2023, Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e a filha dela, Kerollen Vitória Cunha Ferreira abordaram duas crianças nas ruas de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Em um dos vídeos, elas entregaram uma banana a um menino de 10 anos; e, em outro, deram um macaco de pelúcia a uma menina de 9 anos. A Justiça considerou que "essa conduta em rede social, em tom de recreação e deboche em prejuízo da dignidade da criança negra".



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!