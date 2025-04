Justiça determina que estudante de 26 anos que atropelou e matou duas jovens continue preso

Duas jovens de 18 anos morreram após serem atropeladas na principal avenida de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. O motorista, de 26 anos, não estava embriagado e nega a prática de racha. Ele seguia em alta velocidade pela avenida quando carro atingiu as jovens enquanto elas atravessavam na faixa, mas no momento o sinal estava vermelho para pedestres. Isabelli Helena da Costa e Isabela Priel Regis foram socorridas pelo motorista Brendo dos Santos Sampaio, mas não resistiram. Ele é investigado por homicídio com dolo eventual, quando o motorista assume o risco do que aconteceu. Na audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em preventiva. Ele deve seguir preso até o julgamento de um habeas corpus.



