Justiça determina redução de penas para sócios e músicos condenados pela tragédia na boate Kiss

A justiça do Rio Grande do Sul determinou, nesta terça-feira (26), a redução das penas de prisão para os sócios e os músicos condenados pela tragédia na boate Kiss, que deixou 242 mortos. Durante a sessão, parentes das vítimas e sobreviventes trouxeram fotos dos jovens mortos dentro da boate que ficava na cidade gaúcha de Santa Maria, em janeiro de 2013. Por decisão unânime do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, os desembargadores negaram a anulação do júri de 2021, e mantiveram as condenações. Mas, o pedido para diminuir as penas foi aceito. Elissandro Spohr e Mauro Hoffmann, sócios da boate Kiss, tiveram as penas reduzidas para 12 anos de prisão.



