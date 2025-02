Justiça do DF encerra processo de crime tributário contra o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega

A Justiça do Distrito Federal encerrou o processo de crime tributário contra o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ele foi acusado em 2018, de tentar interceder em julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O processo foi extinto por prescrição porque Mantega tem mais de 70 anos. Nesse caso, o prazo para punição pelo suposto crime cai pela metade, de oito para quatro anos.



