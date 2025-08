Justiça italiana decide que deputada Carla Zambelli vai continuar presa em Roma

A Justiça italiana decidiu nesta sexta-feira (1º) que a deputada federal brasileira Carla Zambelli (PL) vai continuar presa. A decisão foi de um tribunal em Roma. A partir de então, a parlamentar vai esperar na cadeia o resultado do seu processo de extradição. Um pedido de libertação apresentado pelo advogado de Carla Zambelli será avaliado na segunda quinzena de agosto. Zambelli está licenciada do mandato desde julho, depois de fugir para a Itália ainda em junho. A parlamentar foi condenada a dez anos de prisão por invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça.



