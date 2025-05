Justiça mantém prisão do MC Poze do Rodo, investigado por apologia ao crime e associação ao tráfico

A Justiça do RJ manteve a prisão do cantor de funk Marlon Brandon Coelho Couto Silva, de 26 anos, mais conhecido como MC Poze do Rodo. A prisão ocorreu no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro, em decorrência de uma investigação que acusa o funkeiro de realizar apologia ao crime. Além disso, os policiais sustentam um possível envolvimento do MC com o Comando Vermelho. Segundo a polícia, o cantor realiza shows com exclusividade em áreas dominadas pela facção, que costumeiramente contam com traficantes armados de fuzis como seguranças do artista e do evento.



