Katy Perry faz história ao viajar para o espaço com tripulação 100% feminina

A popstar Katy Perry fez história nesta segunda (14), ao viajar para o espaço com uma tripulação 100% feminina. Além da cantora, mais cinco tripulantes estavam a bordo. A missão durou aproximadamente 11 minutos. Elas passaram dos 100 quilômetros de altitude, que é considerado o início do espaço. Essa foi a primeira viagem espacial com uma tripulação exclusivamente feminina em mais de 60 anos. A cantora comemorou a volta à Terra beijando o chão.



