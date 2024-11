Kennedy Jr. e Tulsi representam mudanças no eleitorado dos EUA, afirmam analistas

Segundo analistas políticos, o avanço de Donald Trump - um candidato republicano - em regiões historicamente democratas sinaliza uma mudança na preferência do eleitorado. A depender de alguns democratas, o movimento já começou: Robert Kennedy Jr. é um deles. Filho do senador Robert Kennedy e sobrinho do ex-presidente John Kennedy, Robert também era um democrata. Ele deixou o partido e se lançou como candidato independente à Casa Branca, mas na corrida eleitoral, desistiu e se aliou a Donald Trump ainda durante a campanha. Agora, Kennedy foi indicado como secretário de Saúde e Serviços Humanos, cargo equivalente no Brasil ao de ministro da Saúde. Outra ex-candidata que migrou para o Partido Republicano é a ex-deputada Tulsi Gabbard, escolhida para o cargo de diretora de Inteligência Nacional. Em 2020, ela chegou a concorrer à presidência pelo Partido Democrata. No começo deste ano, Gabbard mudou de lado e passou a apoiar Trump.