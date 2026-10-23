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Ladrão do RJ rouba pelo menos 100 aparelhos em quatro meses

Estratégia era sempre a mesma: se aproximar de moto e puxar o aparelho da vítima

JR na TV|Do R7

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Se houvesse um livro dos recordes para ladrões de celulares, um ladrão do Rio de Janeiro seria um forte concorrente. Em quatro meses, ele roubou pelo menos cem aparelhos. Mas agora o criminoso vai sair das ruas. 

Num dos acessos do Complexo do Salgueiro, a polícia prendeu em flagrante Maurício da Silva, de 43 anos. Com ele, foram apreendidos onze aparelhos celulares furtados. 

Maurício havia sido preso em janeiro pelo mesmo crime. Ele chegou a ser condenado a um ano de prisão, mas teve a pena convertida em prestação de serviços e foi liberado em junho. A estimativa é que, depois de ser solto, ele tenha roubado cem pessoas. 

Ele aparece em vários crimes registrados por câmeras de segurança. A estratégia era sempre a mesma: se aproximar de moto e puxar o aparelho da vítima. O veículo usado nos crimes foi apreendido e estava com a placa coberta por lama. 

"[A placa adulterada] dificultou no momento inicial a gente identificar que era ele, mas posteriormente com o trabalho de inteligência foi possível identificá-lo e mapear o seu modus operandi", afirmou o delegado Lucas Brisola.  A defesa de Maurício não foi encontrada. 

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