Ladrão do RJ rouba pelo menos 100 aparelhos em quatro meses

Se houvesse um livro dos recordes para ladrões de celulares, um ladrão do Rio de Janeiro seria um forte concorrente. Em quatro meses, ele roubou pelo menos cem aparelhos. Mas agora o criminoso vai sair das ruas.





Num dos acessos do Complexo do Salgueiro, a polícia prendeu em flagrante Maurício da Silva, de 43 anos. Com ele, foram apreendidos onze aparelhos celulares furtados.





Maurício havia sido preso em janeiro pelo mesmo crime. Ele chegou a ser condenado a um ano de prisão, mas teve a pena convertida em prestação de serviços e foi liberado em junho. A estimativa é que, depois de ser solto, ele tenha roubado cem pessoas.





Ele aparece em vários crimes registrados por câmeras de segurança. A estratégia era sempre a mesma: se aproximar de moto e puxar o aparelho da vítima. O veículo usado nos crimes foi apreendido e estava com a placa coberta por lama.





"[A placa adulterada] dificultou no momento inicial a gente identificar que era ele, mas posteriormente com o trabalho de inteligência foi possível identificá-lo e mapear o seu modus operandi", afirmou o delegado Lucas Brisola. A defesa de Maurício não foi encontrada.