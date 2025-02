Lei que proíbe celulares em escolas completa um mês

A lei que proíbe o uso de celulares nas escolas completa um mês nesta quinta (27). As regras variam de acordo com cada instituição, mas, geralmente, o uso é barrado nas aulas e no intervalo e os aparelhos só podem ser acessados em momentos específicos. Muitos professores já conseguem perceber os impactos positivos no comportamento dos alunos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!