Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Levantamento do IBGE revela que brasileiros estão morando sozinhos cada vez mais

A pesquisa mostra ainda que o Rio de Janeiro lidera o ranking com este tipo de moradia

JR na TV|Do R7

Os brasileiros estão cada vez mais morando sozinhos. É o que mostra um levantamento do IBGE, que ainda revela que o Rio de Janeiro lidera o ranking com este tipo de moradia entre os estados. A PNAD identificou queda na distribuição de residências onde vivem casais com filhos, com mais parentes e naquelas composta por pessoas sem parentesco entre si. O grupo de domicílios unipessoais, ou seja, onde há apenas um morador, foi o único que cresceu no período. Avanço de mais de 50%.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasil
  • IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Rio de Janeiro (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.