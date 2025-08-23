Levantamento do IBGE revela que brasileiros estão morando sozinhos cada vez mais

Os brasileiros estão cada vez mais morando sozinhos. É o que mostra um levantamento do IBGE, que ainda revela que o Rio de Janeiro lidera o ranking com este tipo de moradia entre os estados. A PNAD identificou queda na distribuição de residências onde vivem casais com filhos, com mais parentes e naquelas composta por pessoas sem parentesco entre si. O grupo de domicílios unipessoais, ou seja, onde há apenas um morador, foi o único que cresceu no período. Avanço de mais de 50%.



