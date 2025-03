Lula afirma que Trump está no caminho certo nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia

No último dia da visita oficial ao Vietnã, o presidente Lula disse que Donald Trump está no caminho certo nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia e elogiou o desempenho do presidente norte-americano. Já a postura dos países da Europa foi alvo de críticas. Lula também afirmou que não teria problema algum em falar com Trump sobre a questão das tarifas, assim como não vê impedimento para recorrer à Organização Mundial do Comércio.



