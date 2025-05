Lula anuncia a renovação do patrocínio da Caixa e do governo ao Comitê Paralímpico brasileiro

O presidente Lula esteve nesta quinta-feira (22) em São Paulo e anunciou a renovação do patrocínio da Caixa e do governo federal ao Comitê Paralímpico Brasileiro. O novo patrocínio prevê um investimento de R$ 160 milhões no planejamento e preparação de atletas paralímpicos brasileiros até 2028, ano das paralimpíadas de Los Angeles. A comitiva presidencial ainda participou do evento de lançamento dos novos cursos da faculdade Sírio-libanês. Além de medicina e biomedicina, a instituição já oferece os cursos de enfermagem, psicologia e fisioterapia. Os alunos vão contar com a estrutura do próprio hospital e terão parte da formação realizada em unidades do Sistema Único de Saúde.



