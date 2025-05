Lula anuncia programa de financiamento de máquinas agrícolas e de pavimentação em MT

O presidente Lula anunciou, neste sábado (24), um programa de financiamento de máquinas agrícolas e de pavimentação, em Mato Grosso. O presidente chegou pela manhã a Cuiabá (MT) e foi de helicóptero até o assentamento agrícola que fica em uma área rural de Campo Verde, a 140 quilômetros da capital. Em discurso, ele anunciou investimentos de R$ 5 bilhões do BNDES para a pavimentação da BR-163 no estado, uma das mais importantes para o escoamento de produtos agrícolas.



