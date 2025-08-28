Lula assina regulamentação da TV 3.0; tecnologia promete revolucionar a TV aberta
Nova tecnologia promete transformar a experiência da TV aberta com alta qualidade e interação
Com a TV 3.0 haverá melhora na imagem e no som. Será possível escolher a câmera de uma transmissão. dar replay no gol, conversar com outros telespectadores e mais. A interface vai ser baseada em aplicativos. Haverá integração total da TV com a internet, a possibilidade de escolha de programação, fazer compras diretamente do televisor, além de acesso a serviços digitais do governo.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas