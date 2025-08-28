Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Lula assina regulamentação da TV 3.0; tecnologia promete revolucionar a TV aberta

Nova tecnologia promete transformar a experiência da TV aberta com alta qualidade e interação

JR na TV|Do R7

Com a TV 3.0 haverá melhora na imagem e no som. Será possível escolher a câmera de uma transmissão. dar replay no gol, conversar com outros telespectadores e mais. A interface vai ser baseada em aplicativos. Haverá integração total da TV com a internet, a possibilidade de escolha de programação, fazer compras diretamente do televisor, além de acesso a serviços digitais do governo.  

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasil
  • Internet
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • Novo
  • PlayPlus
  • Presidente
  • RecordPlus
  • Tecnologia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.