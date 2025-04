Lula assina regulamentação do Mover e participa do anúncio de investimentos de montadora japonesa

O presidente Lula participou do lançamento de uma montadora de carros e visitou as obras de uma rodovia, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (15). Pela manhã, ele visitou as obras da rodovia presidente Dutra, na região da Serra das Araras, em Paracambi, no interior do estado. Após um ano, 25% da obra, que faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento, foi concluída. O investimento no trecho de 8 km é de R$ 1,5 bilhão.



À tarde, o presidente foi até a região sul do Rio. Em Resende, ele participou de um evento na montadora japonesa Nissan. A empresa vai contratar 400 funcionários para aumentar a produção da fábrica. Lula se encontrou com trabalhadores da indústria, que programou um investimento de R$ 2,8 bilhões no Brasil. No evento, Lula assinou a regulamentação do programa Mobilidade Verde e Inovação, o Mover, que estimula investimentos em novas tecnologias e aumenta as exigências de descarbonização da frota brasileira.



