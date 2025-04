Lula comparece ao velório do papa Francisco ao lado de outros líderes mundiais

Líderes mundiais compareceram ao velório do Papa Francisco, no Vaticano. Entre eles, o presidente Lula. Esse foi o último dia da visitação pública, antes do funeral. Lula chegou nesta sexta-feira (25) à Itália e foi para a embaixada do Brasil em Roma, onde está hospedado. Na comitiva estão os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Hugo Motta, e do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso. Além de Lula, outros líderes mundiais marcaram presença, como os presidentes da França, Emmanuel Macron.



