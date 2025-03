Lula dá declaração considerada machista sobre Gleisi e causa constrangimento em cerimônia

O presidente Lula fez uma declaração considerada machista que causou constrangimento durante a cerimônia de lançamento de crédito para trabalhadores do setor privado. Ao defender um bom relacionamento com o Congresso, Lula explicou que colocou “essa mulher bonita para ser ministra das Relações Institucionais”, em referência a Gleisi Hoffmann. Entenda.



