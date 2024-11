Lula declara apoio a Kamala Harris nas eleições à presidência nos Estados Unidos

Nesta sexta (1º), o presidente Lula declarou apoio a Kamala Harris, candidata à presidência dos Estados Unidos. A declaração foi dada a um canal francês de televisão a quatro dias das eleições americanas. O presidente Lula afirmou que a vitória de Kamala é mais segura para fortalecer a democracia. Durante a entrevista, o presidente também falou que o encontro do G20 no Brasil, neste mês, no Rio de Janeiro, vai focar no combate à fome, por meio de uma aliança global contra a pobreza.