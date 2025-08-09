Logo R7.com
JR 24H

Lula defende pede impeachment de parlamentares que bloquearam o Congresso Nacional

Lula detalha investimentos de mais de R$ 1 bilhão no Acre e projetos em Rondônia

JR na TV|Do R7

Em visita a Rio Branco (AC), na região Norte do país, Lula defendeu hoje a atuação do ministro Alexandre de Moraes e pediu o impeachment dos parlamentares que bloquearam o Congresso Nacional. O presidente também declarou que as empresas afetadas pelo tarifaço não terão prejuízo. O governo deve anunciar um pacote de medidas de auxílio no início da semana que vem.

