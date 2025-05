Lula desembarca na China em busca de novas parcerias comerciais

O presidente Lula já está em Pequim, na China, onde vai se reunir com o presidente Xi Jinping. A visita acontece em meio a tensão comercial entre China e Estados Unidos. Na segunda-feira (12), Lula participa do seminário empresarial China-Brasil. Na terça (13), faz o discurso de abertura do fórum China-Celac. Além disso, Lula deve se encontrar com diversas autoridades chinesas. Na reunião com o presidente Xi Jinping, pelo menos 16 acordos entre os dois países devem ser assinados e outros ainda estão em fase de negociação.



