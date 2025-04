Lula entrega PEC da Segurança Pública ao Congresso com texto que amplia os poderes da União

O Presidente Lula entregou, nesta quarta-feira (23), ao Congresso, a proposta de emenda à constituição da Segurança Pública. A proposta que muda as regras para o combate ao crime organizado chegou após meses de impasse. O Planalto tem pressa na aprovação para imprimir uma marca positiva no combate ao crime, considerado um dos pontos sensíveis do atual governo. Pela manhã, Lula participou de um encontro virtual com 20 chefes de estado e com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, Com o objetivo de cobrar os líderes mundiais para que enviem suas metas atualizadas de redução de emissões de carbono e impulsionar os esforços climáticos antes da COP 30. Nesta quinta (24), lula embarca para Roma, na Itália, para participar do velório do Papa Francisco.



