Lula inaugura centro de desenvolvimento para carros híbridos em MG e troca farpas com Romeu Zema

O presidente Lula inaugurou, nesta terça-feira (11), um centro de desenvolvimento para carros híbridos, em Minas Gerais. Ele viajou até o polo automotivo de betim com o vice, Geraldo Alckmin, e os ministros Alexandre Silveira, Fernando Haddad, Rui Costa, Luiz Marinho e Macaé Evaristo. A empresa Stellantis é controladora de diversas marcas de veículos com várias fábricas no Brasil. Uma das unidades vai contratar 400 engenheiros e investir R$ 30 bilhões até 2030 no desenvolvimento de veículos híbridos. Nos discursos, Lula e o governador Romeu Zema trocaram provocações sobre o tamanho das equipes de governo. Zema disse que, em Minas, trabalha com poucas secretarias. Ainda em Betim, o presidente disse que o Brasil vai fazer uma revolução na transição energética.



