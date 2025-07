Lula participa das comemorações do Dia da Independência da Bahia junto a milhares de moradores

Milhares de baianos foram às ruas, hoje (2), para celebrar o Dia da Independência do Brasil na Bahia. O presidente Lula participou das comemorações. Como é feriado estadual, as comemorações se espalham pela capital e interior, exaltando o orgulho dos baianos pelos 202 anos de independência. O presidente Lula encaminhou, esta semana, ao Congresso Nacional um projeto de lei para tornar o 2 de julho o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. Pela manhã, ele participou das celebrações nas ruas em Salvador. Lula desfilou em cima de uma caminhonete. Ele não discursou, mas segurou um cartaz defendendo a taxação dos super ricos. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, participou do desfile ao lado do presidente.



