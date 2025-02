Lula participa do lançamento do programa "Água para Todos", na Bahia

O presidente Lula participou, nesta sexta (7), do lançamento do programa "Água para Todos", na Bahia. O anúncio do projeto econômico, que deve contar com investimento de mais de R$ 1 bilhão em obras, entregas e assinaturas, foi feito durante cerimônia no município de Paramirim, a 660 quilômetros de Salvador. Lula ainda prometeu novas políticas públicas e disse que espera contar com o apoio do Congresso.