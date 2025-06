Lula quer garantir que governo pague transporte do corpo de Juliana Marins, morta na Indonésia

O corpo de Juliana Marins foi levado para Bali, na Indonésia, onde passa por exames, antes de ser liberado de volta ao Brasil. O presidente Lula ligou para o pai da brasileira e ofereceu ajuda para pagar os custos do transporte. Os exames devem revelar à família a hora e a causa da morte de Juliana. Hoje (26), novas imagens do resgate foram divulgadas. Os alpinistas precisaram dormir juntos, no meio do penhasco, para evitar quedas e acelerar os trabalhos que duraram 15 horas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!