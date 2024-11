Lula se reúne com Fernando Haddad para tratar de cortes de gastos públicos

O governo ainda não definiu os cortes de gastos para equilibrar as contas públicas. O presidente Lula se reuniu, nesta segunda (4), com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além de Rui Costa, da Casa Civil, Simone Tebet, do Planejamento, Esther Dweck, da Gestão, Nísia Trindade, da Saúde, Luiz Marinho, do Trabalho, e Camilo Santana, da Educação. Todos os ministros e o presidente Lula saíram do Palácio do Planalto sem falar com a imprensa. Segundo Haddad, os cortes devem ser apresentados ainda nesta semana.