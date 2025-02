Lula se reúne com ministro Mauro Vieira para debater deportação de brasileiros pelos EUA

O presidente Lula se reuniu, nesta segunda (27), com Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, para falar sobre os procedimentos adotados pelos Estados Unidos durante a deportação de brasileiros. No acordo firmado entre ambos os países, está previsto o uso de algemas, mas ao contrário do que aconteceu na semana passada, com os 88 cidadãos que chegaram a Manaus, elas devem ser retiradas antes do desembarque. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também se manifestou sobre o assunto hoje e disse que os direitos fundamentais dos imigrantes ilegais devem ser respeitados.