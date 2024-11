O presidente Lula se reuniu nesta sexta (29) em Brasília com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com o prefeito Ricardo Nunes. No encontro, foi anunciada a liberação de mais de R$ 10 bilhões para melhorias em mobilidade no estado. O dinheiro vai ser liberado pelo BNDES e investido em novas linhas do Metrô.