Lula tem quadro de vertigem e é atendido em hospital de Brasília. Ele fez exames de sangue e de imagem, que não mostraram alterações. A equipe médica informou que o diagnóstico foi de labirintite. O presidente passou o restante do dia em repouso, no Palácio da Alvorada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!