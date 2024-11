Maduro espera posição de Lula sobre o Brics e diz que Itamaraty conspira contra a Venezuela

O presidente Nicolás Maduro disse que está esperando Lula se manifestar sobre o veto à entrada da Venezuela no grupo dos Brics. Durante uma participação em um programa de TV da rede pública do país, Maduro evitou culpar o presidente brasileiro e responsabilizou o Itamaraty pela decisão. Na semana passada, durante reunião dos Brics, o Brasil vetou a entrada da Venezuela como país convidado do grupo. A crise entre os países se agravou após suspeita de fraude na eleição que reelegeu Nicolás Maduro.