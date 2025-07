Mãe e filha são presas em Alagoas acusadas de negociar imóveis que não eram delas

Em Alagoas, mãe e filha foram presas acusadas de estelionato: elas negociavam imóveis que não eram delas. Mesmo com uma longa ficha criminal, a jovem saiu pela porta do fórum depois da audiência de custódia. Segundo as investigações, o principal golpe era simular a compra de imóveis mobiliados. Elas pagavam apenas o valor da entrada pegavam a chave, e em seguida, anunciavam os apartamentos como se fossem proprietárias.



