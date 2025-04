Maioria dos brasileiros quer um técnico estrangeiro para comandar a seleção, aponta pesquisa

Os nomes mais cotados para assumir o comando da seleção brasileira são de estrangeiros. Uma pesquisa exclusiva do instituto Real Time Big Data mostra que a maioria dos brasileiros quer um técnico estrangeiro na seleção. Entre os treinadores especulados, o português Jorge Jesus lidera a preferência com 35%. O cargo está vago desde a última sexta (28). Dorival Júnior foi demitido depois da goleada que o Brasil sofreu para Argentina.



