Mais de 100 celulares roubados são devolvidos após operação da Polícia Civil em Salvador (BA)

Celulares roubados foram devolvidos aos donos, depois operação da Polícia Civil, em Salvador (BA). Uma das vítimas recuperou o aparelho um ano após ter sido assaltada. Dos 321 aparelhos recuperados, em maio, 150 foram devolvidos. A mesma operação também aconteceu no Pará. Cerca de 200 celulares foram devolvidos aos donos, em Belém. De acordo com o programa “Celular Seguro” do Governo Federal, os estados que mais solicitaram bloqueio de aparelhos por roubo ou furto, neste ano, foram: São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Segundo a polícia, muitas vezes, os aparelhos recuperados são revendidos a preço bem abaixo do mercado.



