Mais de 16 milhões de brasileiros vivem em favelas e comunidades, revela IBGE

Mais de 16 milhões de brasileiros vivem em favelas e comunidades, o que equivale a 8% da população do país. A informação foi divulgada pelo IBGE. A da Rocinha, no Rio de Janeiro, segue como a maior do país. Em seguida, vem a comunidade do Sol Nascente, em Brasília, e a de Paraisópolis, em São Paulo. De acordo com o IBGE, mais de 70% das pessoas que vivem em comunidades são pretas ou pardas.