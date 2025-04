Mais de 34 milhões de aposentados e pensionistas do INSS vão começar a receber o 13º esta semana

Mais de 34 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS receberão a primeira parcela da antecipação do 13º salário nesta semana. O governo federal estima que essa medida injetará cerca de 73 bilhões de reais na economia. Os pagamentos começam na quinta-feira (24) e vão até o dia 8 de maio. A segunda parte será depositada entre os dias 26 de maio e 6 de junho. Beneficiários podem consultar valores pelo MeuINSS ou pelo telefone 135.



