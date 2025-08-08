Logo R7.com
Mais de 40% dos brasileiros têm colesterol elevado, segundo SUS

O descontrole é uma condição silenciosa e arriscada para a saúde

JR na TV|Do R7

Na próxima sexta-feira (08) é o Dia Mundial de Combate ao Colesterol. O descontrole é uma condição silenciosa e arriscada para a saúde. Segundo SUS, mais de 40% dos brasileiros têm colesterol elevado e metade deles não sabe. Em 2024, as unidades públicas de saúde de todo o país fizeram mais de 2,5 milhões de atendimentos a pessoas com alterações nos níveis de colesterol.

